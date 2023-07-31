«Интер» представил новый комплект гостевой формы
Миланский «Интер» на своем официальном сайте представил комплект гостевой формы на сезон 2023/24.
Миланский «Интер» на своем официальном сайте представил комплект гостевой формы на сезон 2023/24.
Основным цветом стал белый, отличительной особенностью являются диагональные полосы синего и черного цветов на футболке.
Форму представили под девизом «Never Away» — «никогда не на выезде».
«Потому что мы никогда не уезжаем: сколько бы километров ни пришлось преодолеть, дом “Интера” — это весь мир. Куда бы вы ни отправились, вы найдете место, где черный сливается с синим, потому что наша ДНК интернациональна. Концепция новой второй футболки превозносит международный характер и космополитическую душу “Интера” — черту, которая позволяет “нерадзурри” чувствовать себя как дома в любой точке мира», — говорится в заявлении клуба.
Футболисты сыграют в новой форме 1 августа в товарищеском матче против «ПСЖ».