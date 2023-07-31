«Интер» представил новый комплект гостевой формы

«Потому что мы никогда не уезжаем: сколько бы километров ни пришлось преодолеть, дом “Интера” — это весь мир. Куда бы вы ни отправились, вы найдете место, где черный сливается с синим, потому что наша ДНК интернациональна. Концепция новой второй футболки превозносит международный характер и космополитическую душу “Интера” — черту, которая позволяет “нерадзурри” чувствовать себя как дома в любой точке мира», — говорится в заявлении клуба.