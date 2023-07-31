Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Балтика
Футбол. Первый дивизион
30.07
Нефтехимик
Химки
01
Футбол. Первый дивизион
30.07
Динамо Мх
Кубань
20
Футбол. Премьер-лига
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
Футбол. Премьер-лига
30.07
Краснодар
Сочи
20
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» представил новый комплект гостевой формы

Миланский «Интер» на своем официальном сайте представил комплект гостевой формы на сезон 2023/24.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: официальный сайт «Интера»

Основным цветом стал белый, отличительной особенностью являются диагональные полосы синего и черного цветов на футболке.

Форму представили под девизом «Never Away» — «никогда не на выезде».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Потому что мы никогда не уезжаем: сколько бы километров ни пришлось преодолеть, дом “Интера” — это весь мир. Куда бы вы ни отправились, вы найдете место, где черный сливается с синим, потому что наша ДНК интернациональна. Концепция новой второй футболки превозносит международный характер и космополитическую душу “Интера” — черту, которая позволяет “нерадзурри” чувствовать себя как дома в любой точке мира», — говорится в заявлении клуба.

Футболисты сыграют в новой форме 1 августа в товарищеском матче против «ПСЖ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: представители «Баварии» прибыли в Англию для переговоров по Кейну
Два россиянина вошли в топ-10 самых богатых киберспортсменов
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь