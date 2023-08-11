Анчелотти заблокировал переход Давида де Хеа в «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заблокировал переход в мадридский клуб испанского голкипера Давида де Хеа. Об этом сообщает Cadena COPE.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заблокировал переход в мадридский клуб испанского голкипера Давида де Хеа. Об этом сообщает Cadena COPE.
По информации источника, Анчелотти недоволен уровнем игры 32-летнего вратаря, который он демонстрировал последние сезоны. Сообщается, что приоритетным вариантом на пост нового голкипера королевского клуба является вратарь «Севильи» и сборной Марокко Яссин Буну.
Напомним, «Реал» находится в поисках стража ворот после травмы Тибо Куртуа, полученной им на тренировке 10 августа. Бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки и в ближайшие дни он перенесет операцию.
Де Хеа находится в качестве свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» этим летом, за который он выступал последние 12 лет. У испанца есть два крупных предложения из Саудовской Аравии.