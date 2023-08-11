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09:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти заблокировал переход Давида де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заблокировал переход в мадридский клуб испанского голкипера Давида де Хеа. Об этом сообщает Cadena COPE.

Реал
Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2023

По информации источника, Анчелотти недоволен уровнем игры 32-летнего вратаря, который он демонстрировал последние сезоны. Сообщается, что приоритетным вариантом на пост нового голкипера королевского клуба является вратарь «Севильи» и сборной Марокко Яссин Буну.

Напомним, «Реал» находится в поисках стража ворот после травмы Тибо Куртуа, полученной им на тренировке 10 августа. Бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки и в ближайшие дни он перенесет операцию.

Де Хеа находится в качестве свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» этим летом, за который он выступал последние 12 лет. У испанца есть два крупных предложения из Саудовской Аравии.

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