Анчелотти заблокировал переход Давида де Хеа в «Реал»

По информации источника, Анчелотти недоволен уровнем игры 32-летнего вратаря, который он демонстрировал последние сезоны. Сообщается, что приоритетным вариантом на пост нового голкипера королевского клуба является вратарь «Севильи» и сборной Марокко Яссин Буну.

Напомним, «Реал» находится в поисках стража ворот после травмы Тибо Куртуа, полученной им на тренировке 10 августа. Бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки и в ближайшие дни он перенесет операцию.