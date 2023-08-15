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09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Атлетико» стартовал в новом сезоне Примеры с победы над «Гранадой»

Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Гранаду» (3:1) в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетико
ГранадаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «матрасников» отличились Альваро Мората (45+4'), Мемфис Депай (67') и Маркос Льоренте (90+8'). У гостей единственный мяч записал на свой счет 19-летний нападающий Саму (62'), который проводил дебютным матч в испанской Примере.

Победа «Атлетико» была омрачена травмой капитана команды Коке, который был заменен на седьмой минуте матча. О характере его повреждения станет известно позднее.

После первого тура «Атлетико» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В следующем туре мадридцы на выезде сыграют против «Бетиса». Матч состоится в воскресенье, 20 августа.

Атлетико
3:1
Первый тайм: 0:0
Гранада
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