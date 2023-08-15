«Атлетико» стартовал в новом сезоне Примеры с победы над «Гранадой»

В составе «матрасников» отличились Альваро Мората (45+4'), Мемфис Депай (67') и Маркос Льоренте (90+8'). У гостей единственный мяч записал на свой счет 19-летний нападающий Саму (62'), который проводил дебютным матч в испанской Примере.

Победа «Атлетико» была омрачена травмой капитана команды Коке, который был заменен на седьмой минуте матча. О характере его повреждения станет известно позднее.