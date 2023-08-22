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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд отклонил апелляцию «Ювентуса» по делу о лишении титула

Государственный совет Италии отклонил апелляцию «Ювентуса» по делу о лишении титула чемпиона страны 2006 года. Об этом сообщает ANSA.

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Источник: Reuters

Решение суда является окончательным. «Ювентус» не сможет подавать апелляции по этому делу.

В 2006 году «Ювентус» обвинили в участии в договорных матчах, после чего клуб отправили в серию B. Команду лишили титула чемпиона страны в пользу «Интера», однако туринцы неоднократно пытались обжаловать это решение.

В ноябре 2022 года президент клуба Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

В мае 2023 года «Ювентусу» предъявили новые обвинения в финансовых махинациях.

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