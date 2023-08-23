Денис Черышев проведет еще сезон в «Венеции»
Российский полузащитник Денис Черышев останется игроком «Венеции» в этом сезоне. Об этом сообщает Sport24.
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Российский полузащитник Денис Черышев останется игроком «Венеции» в этом сезоне. Об этом сообщает Sport24.
«Следующий сезон Черышев проведет в “Венеции”. Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», — спортивный директор клуба Давиде Брендолин.
Черышев перешел в «Венецию» прошлым летом после 13 лет выступлений в Испании. В составе «Венеции» россиянин провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действителен до конца июня 2024 года.
«Венецию» возглавляют бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял восьмое место в Серии В.