Месси — об уходе из «ПСЖ»: мы с семьей не чувствовали себя хорошо

«Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. У нас было два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, у нас не все получалось. Мы так решили, чтобы вернуться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне — наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше. По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись», — приводит слова Месси TyC Sports.