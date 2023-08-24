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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси — об уходе из «ПСЖ»: мы с семьей не чувствовали себя хорошо

Лионель Месси рассказал, что перешел из французского «ПСЖ» в «Интер Майами», чтобы наслаждаться футболом и повседневной жизнью с детьми.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. У нас было два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, у нас не все получалось. Мы так решили, чтобы вернуться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне — наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше. По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись», — приводит слова Месси TyC Sports.

Месси официально стал игроком клуба из Майами 15 июля. Аргентинский нападающий провел большую часть карьеры в «Барселоне», а последние два сезона играл за «ПСЖ».

«Интер Майами» был основан в январе 2018 года группой инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом. Во всех десяти играх после прихода Месси команда не потерпела ни одного поражения.

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