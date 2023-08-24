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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» вышел в финал Кубка США, отыгравшись со счета 0:2

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» (3:3, пен. 5:4) в полуфинале Открытого кубка США.

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Источник: Reuters

К 53-й минуте матча «Интер Майами» уступал в счете 0:2, но в самой концовке матча благодаря дублю Леонардо Кампаны (68', 90+7') сумел сравнять счет. Оба раза эквадорскому нападающему ассистировал Лионель Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Интер Майами». Единственный удар в серии смазал защитник «Цинциннати» Ник Хагглунд, удар которого парировал вратарь «Интер Майами» Дрейк Каллендер.

«Интер Майами» вышел в финал в обоих турнирах с участием Месси, выиграв все восемь матчей с его участием. На прошлой неделе флоридский клуб переиграл «Нэшвилл» (1:1, пен. 10:9) в финале Кубка лиг и завоевал свой первый трофей в истории. В финале Открытого кубка США «Интеру» предстоит сыграть с «Хьюстон Динамо». Матч запланирован на 27 сентября.

Месси впервые сыграл в Открытом кубке США и впервые не забил за «Интер Майами», прервав свою голевую серию из семи матчей. После перехода в американскую команду аргентинец забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. При этом Месси еще не дебютировал в чемпионате МЛС — его дебют состоится в ночь на 27 августа в выездной игре против «Нью-Йорк Ред Буллс».

В турнирной таблице Восточной конференции МЛС «Интер Майами» занимает последнее, 15-е место. До перехода Месси клуб не мог одержать победу в 11 последних матчах чемпионата. От зоны плей-офф «Интер Майами» отделяет 14 очков при двух играх в запасе.

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