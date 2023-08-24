«Интер Майами» вышел в финал Кубка США, отыгравшись со счета 0:2

К 53-й минуте матча «Интер Майами» уступал в счете 0:2, но в самой концовке матча благодаря дублю Леонардо Кампаны (68', 90+7') сумел сравнять счет. Оба раза эквадорскому нападающему ассистировал Лионель Месси.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b8ba4f4797d28db4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239295" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Интер Майами». Единственный удар в серии смазал защитник «Цинциннати» Ник Хагглунд, удар которого парировал вратарь «Интер Майами» Дрейк Каллендер.

«Интер Майами» вышел в финал в обоих турнирах с участием Месси, выиграв все восемь матчей с его участием. На прошлой неделе флоридский клуб переиграл «Нэшвилл» (1:1, пен. 10:9) в финале Кубка лиг и завоевал свой первый трофей в истории. В финале Открытого кубка США «Интеру» предстоит сыграть с «Хьюстон Динамо». Матч запланирован на 27 сентября.

Месси впервые сыграл в Открытом кубке США и впервые не забил за «Интер Майами», прервав свою голевую серию из семи матчей. После перехода в американскую команду аргентинец забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. При этом Месси еще не дебютировал в чемпионате МЛС — его дебют состоится в ночь на 27 августа в выездной игре против «Нью-Йорк Ред Буллс».