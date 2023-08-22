Мартино: Месси пока не просит отдыха, он будет продолжать играть

«Несколько дней назад мы говорили о том, что Месси должен отдыхать и восстанавливаться каждые 3 — 4 дня. Вы все знаете, как он любит играть. Так что, пока Месси ничего не просит, он будет продолжать играть», — приводит слова Мартино Goal.