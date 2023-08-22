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10:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Мартино: Месси пока не просит отдыха, он будет продолжать играть

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий об игровом времени Лионеля Месси в клубе.

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Источник: Reuters

«Несколько дней назад мы говорили о том, что Месси должен отдыхать и восстанавливаться каждые 3 — 4 дня. Вы все знаете, как он любит играть. Так что, пока Месси ничего не просит, он будет продолжать играть», — приводит слова Мартино Goal.

Ближайший поединок «Интер Майами» проведет против «Цинциннати» в рамках полуфинала Открытого кубка США. Встреча состоится в ночь на 24 августа.

60-летний специалист имеет большой опыт работы с Лионелем Месси. Ранее Херардо Мартино был главным тренером «Барселоны» и сборной Аргентины.

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