Мартино: Месси пока не просит отдыха, он будет продолжать играть
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий об игровом времени Лионеля Месси в клубе.
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий об игровом времени Лионеля Месси в клубе.
«Несколько дней назад мы говорили о том, что Месси должен отдыхать и восстанавливаться каждые 3 — 4 дня. Вы все знаете, как он любит играть. Так что, пока Месси ничего не просит, он будет продолжать играть», — приводит слова Мартино Goal.
Ближайший поединок «Интер Майами» проведет против «Цинциннати» в рамках полуфинала Открытого кубка США. Встреча состоится в ночь на 24 августа.
60-летний специалист имеет большой опыт работы с Лионелем Месси. Ранее Херардо Мартино был главным тренером «Барселоны» и сборной Аргентины.