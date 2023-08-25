Защитник «Арсенала» станет одноклубником Захаряна в «Сосьедаде»

По информации источника, 26-летний шотландец отправится в годичную аренду без права выкупа. Клубы уже договорились о сделке, осталось лишь оформить документы, после чего Тирни должен будет прибыть в Сан-Себастьян на медосмотр.

Ранее состав «Сосьедада» пополнил российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел из московского «Динамо» за 12 млн евро. Также состав испанского клуба в это межсезонье пополнили правый защитник «Ренна» Амари Траоре и нападающий «Лейпцига» Андре Силва, который как и Тирни, перешел в клуб на правах аренды.