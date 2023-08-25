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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Арсенала» станет одноклубником Захаряна в «Сосьедаде»

Левый защитник «Арсенала» Киран Тирни продолжит карьеру в испанском клубе «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Арсенал
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Источник: AFP 2023

По информации источника, 26-летний шотландец отправится в годичную аренду без права выкупа. Клубы уже договорились о сделке, осталось лишь оформить документы, после чего Тирни должен будет прибыть в Сан-Себастьян на медосмотр.

Ранее состав «Сосьедада» пополнил российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел из московского «Динамо» за 12 млн евро. Также состав испанского клуба в это межсезонье пополнили правый защитник «Ренна» Амари Траоре и нападающий «Лейпцига» Андре Силва, который как и Тирни, перешел в клуб на правах аренды.

Тирни перешел в «Арсенал» из «Селтика» в 2019 году за 27 млн евро. За четыре года в составе защитник сборной Шотландии провел 124 матча, в которых забил пять мячей и отдал 14 результативных передач. В составе лондонского клуба Тирни выигрывал Кубок и дважды Суперкубок Англии.

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