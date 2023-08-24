Захарян будет заявлен на ближайший матч Ла Лиги

«Тренер сможет рассчитывать на Арсена Захаряна в матче с “Лас-Пальмасом”, — сообщили в пресс-службе “Реал Сосьедада”.

25 августа «Реал Сосьедад» проведет матч третьего тура на выезде против «Лас-Пальмаса».

«Реал Сосьедад» после двух туров с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас», в активе которого на очко меньше, располагается на 13-й строчке.