Захарян будет заявлен на ближайший матч Ла Лиги
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» попадет в заявку на ближайший матч, об этом со ссылкой на пресс-службу клуба из Сан-Себастьяна сообщает РИА Новости.
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» попадет в заявку на ближайший матч, об этом со ссылкой на пресс-службу клуба из Сан-Себастьяна сообщает РИА Новости.
«Тренер сможет рассчитывать на Арсена Захаряна в матче с “Лас-Пальмасом”, — сообщили в пресс-службе “Реал Сосьедада”.
25 августа «Реал Сосьедад» проведет матч третьего тура на выезде против «Лас-Пальмаса».
«Реал Сосьедад» после двух туров с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас», в активе которого на очко меньше, располагается на 13-й строчке.
Испанский клуб объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» 19 августа. 23 августа 20-летний полузащитник был внесен в заявку команды на матчи чемпионата Испании. По сообщению СМИ сумма компенсации за трансфер Захаряна составила 12 миллионов евро.