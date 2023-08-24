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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян будет заявлен на ближайший матч Ла Лиги

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» попадет в заявку на ближайший матч, об этом со ссылкой на пресс-службу клуба из Сан-Себастьяна сообщает РИА Новости.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт "Реал Сосьедада"

«Тренер сможет рассчитывать на Арсена Захаряна в матче с “Лас-Пальмасом”, — сообщили в пресс-службе “Реал Сосьедада”.

25 августа «Реал Сосьедад» проведет матч третьего тура на выезде против «Лас-Пальмаса».

«Реал Сосьедад» после двух туров с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас», в активе которого на очко меньше, располагается на 13-й строчке.

Испанский клуб объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» 19 августа. 23 августа 20-летний полузащитник был внесен в заявку команды на матчи чемпионата Испании. По сообщению СМИ сумма компенсации за трансфер Захаряна составила 12 миллионов евро.

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