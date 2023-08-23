Дебют Захаряна в Ла Лиге на этой неделе находится под вопросом

О переходе Захаряна в испанский клуб официально было объявлено 19 августа. 21 августа «Реал Сосьедад» направил в Ла Лигу необходимые документы, однако до сих пор не получил от нее никакого ответа. Сообщается, что объем необходимых для оформления трансфера документов увеличился в несколько раз из-за того, что Захарян прибыл из страны, не входящей в Евросоюз.