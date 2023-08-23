Дебют Захаряна в Ла Лиге на этой неделе находится под вопросом
Испанская Ла Лига до сих пор не зарегистрировала переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Испанская Ла Лига до сих пор не зарегистрировала переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
О переходе Захаряна в испанский клуб официально было объявлено 19 августа. 21 августа «Реал Сосьедад» направил в Ла Лигу необходимые документы, однако до сих пор не получил от нее никакого ответа. Сообщается, что объем необходимых для оформления трансфера документов увеличился в несколько раз из-за того, что Захарян прибыл из страны, не входящей в Евросоюз.
В пятницу, 25 августа, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Если Ла Лига не зарегистрирует трансфер Захаряна к этому времени, то игрок не сможет принять участие в этом матче. При этом главный тренер команды Иманоль Альгуасиль надеется, что сможет включить россиянина в заявку на эту игру.