Карпин рассказал, почему Захаряна нет в составе сборной России

В четверг Российский футбольный союз объявил расширенный список игроков на сентябрьские товарищеские матчи, в него впервые за долгое время вошли выступающие в Европе Александр Головин и Алексей Миранчук. В состав не был включен Захарян, перешедший 19 августа в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Также в список не попал перебравшийся во французский «Гавр» Далер Кузяев.

«Начну с Далера — он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч. Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», — приводит слова Карпина официальная страница национальной команды в VK.