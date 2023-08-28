Мать Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку

По информации источника, женщина вместе со своей сестрой осталась в одной из церквей города Мотриль после того, как ее покинул священник, и заперлась в ней. Женщина заявила, что объявляет голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

Мать Рубиалеса пообещала находиться в церкви «днем и ночью», пока по делу ее сына не будет совершено правосудие, а также призвала Дженнифер Эрмосо «сказать правду» и «придерживаться той версии, которая была у нее в начале событий».

Международная федерация футбола (ФИФА) на 90 дней отстранила Луиса Рубиалеса от должности главы RFEF после скандала, который произошел после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. Футбольный функционер крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю полузащитницу Дженнифер Эрмосо, за что подвергся обструкции со стороны журналистов и болельщиков.

После отказа Рубиалеса уйти в отставку в знак протеста женскую сборную покинула большая часть тренерского штаба, а более 50 футболистов отказались выступать за национальную команду до смены руководства в RFEF. Кроме того, из-за скандала с Рубиалесом от выступлений за мужскую сборную Испании отказался нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас.

Рубиалес был избран президентом RFEF в мае 2018 года. При нем женские сборные Испании достигли серьезного прогресса. В частности, юношеские и молодежные женские сборные за пять лет четыре раза выигрывали чемпионаты Европы и трижды побеждали на чемпионатах мира. Женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, несмотря на то, что в первый раз испанки квалифицировались на мундиаль лишь в 2015 году.