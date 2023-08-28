Мать Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку
Анхелес Бехар, мать временно отстраненного президента Королевской федерации футбола (RFEF) Испании Луиса Рубиалеса, объявила голодовку. Об этом сообщает издание Marca.
Анхелес Бехар, мать временно отстраненного президента Королевской федерации футбола (RFEF) Испании Луиса Рубиалеса, объявила голодовку. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, женщина вместе со своей сестрой осталась в одной из церквей города Мотриль после того, как ее покинул священник, и заперлась в ней. Женщина заявила, что объявляет голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.
Мать Рубиалеса пообещала находиться в церкви «днем и ночью», пока по делу ее сына не будет совершено правосудие, а также призвала Дженнифер Эрмосо «сказать правду» и «придерживаться той версии, которая была у нее в начале событий».
Международная федерация футбола (ФИФА) на 90 дней отстранила Луиса Рубиалеса от должности главы RFEF после скандала, который произошел после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. Футбольный функционер крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю полузащитницу Дженнифер Эрмосо, за что подвергся обструкции со стороны журналистов и болельщиков.
После отказа Рубиалеса уйти в отставку в знак протеста женскую сборную покинула большая часть тренерского штаба, а более 50 футболистов отказались выступать за национальную команду до смены руководства в RFEF. Кроме того, из-за скандала с Рубиалесом от выступлений за мужскую сборную Испании отказался нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас.
Рубиалес был избран президентом RFEF в мае 2018 года. При нем женские сборные Испании достигли серьезного прогресса. В частности, юношеские и молодежные женские сборные за пять лет четыре раза выигрывали чемпионаты Европы и трижды побеждали на чемпионатах мира. Женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, несмотря на то, что в первый раз испанки квалифицировались на мундиаль лишь в 2015 году.