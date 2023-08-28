События прошедшей недели. Горячкина выиграла Кубок мира, «демонтаж» Исинбаевой, Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

Шахматистка Александра Горячкина выиграла Кубок Мира

24-летняя Александра Горячкина стала победительницей второго Кубка мира среди женщин. Спортсменка на тай-брейке обыграла болгарскую шахматистку Нюргул Салимову. На первом Кубке мира по шахматам, проходившем в 2021 году в Сочи, Александра Горячкина стала второй. В финале она проиграла Александре Костенюк, экс-россиянке, ныне представляющей Швейцарию. После проигрыша Салимова назвала Александру Горячкину своим кумиром.

Вывеску с фамилией Исинбаевой демонтировали со стадиона в Дагестане

На стадионе в Махачкале демонтировали вывеску с именем Елены Исинбаевой. Глава республики Сергей Меликов предложил пересмотреть название махачкалинского стадиона. Руководитель региона отреагировал на слова спортсменки о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер. 18 августа правительством республики Дагестан было подписано постановление, согласно которому «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» переименован в «Стадион “Труд”.

«Оренбург» уволил главного тренера команды Иржи Ярошика

Ярошика уволили с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам. Впоследствии стало известно, что почти годовалая дочь Ярошика упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы и оказалась в реанимации. Чешский специалист возглавил «Оренбург» в конце июня этого года, сменив на посту другого чешского наставника Марцела Личку, который стал главным тренером московского «Динамо». Под руководством Ярошика «Оренбург» в новом сезоне проиграл пять матчей из семи. Василий Уткин высказался об отставке тренера: «Мне кажется, клуб “Оренбург” поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна — провал (в том числе и провал выбора)».

Макгрегор анонсировал бой против Майкла Чендлера

Ирландский боец Конор Макгрегор анонсировал проведение поединка против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, который состоится 16 декабря. Конор Макгрегор и Майкл Чендлер должны сразиться друг с другом как наставники заключительного сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года и потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье. После этого он долгое время восстанавливался от перелома ноги. Всего на счету ирландца в ММА 22 победы при шести поражениях.

Рубиалеса временно отстранили от должности президента Королевской испанской футбольной федерации

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации из-за поцелуя с футболисткой. Инцидент произошел 20 августа. Глава испанского футбола обнял и поцеловал в губы 33-летнюю Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. В пятницу Рубиалес заявил, что не собирается покидать пост президента Королевской испанской футбольной федерации после случившегося. Ассоциация футболистов Испании выступила за отставку Рубиалеса.

Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1» по победам в гонках подряд

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 — Гран-при Нидерландов. Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне подряд и повторил рекорд Формулы-1 по этому показателю. Ранее девять раз подряд смог победить немецкий гонщик Себастьян Феттель в 2013 году. Гонщик команды «Ред Булл» продолжает уверенно лидировать в личном зачете, а его команда опережает конкурентов в Кубке конструкторов.

Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»