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14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Вывеску с фамилией Исинбаевой на стадионе в Махачкале демонтировали

Надпись «Стадион им. Елены Исинбаевой» демонтировали в среду с арки стадиона в Махачкале, который власти Дагестана недавно переименовали, об этом сообщает РИА Новости.

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В июле глава республики Сергей Меликов предложил пересмотреть название махачкалинского стадиона. Руководитель региона тогда отреагировал на слова спортсменки о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

18 августа правительством республики Дагестан было подписано постановление, согласно которому «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» переименован в «Стадион “Труд” — такое название стадион носил с момента своего основания в 1960-м до 2017 года.

В 2023 году стадион реконструировали. На арене установили новое мультимедийное табло, постелили новый искусственный газон, обновили трибуны. Вместимость стадиона — около 5,6 тысячи зрителей. В нынешнем сезоне Первой лиги махачкалинское «Динамо» проводит на стадионе свои домашние матчи.

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 Вывеску с фамилией Исинбаевой на стадионе в Махачкале демонтировали
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