Вывеску с фамилией Исинбаевой на стадионе в Махачкале демонтировали

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239291" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В июле глава республики Сергей Меликов предложил пересмотреть название махачкалинского стадиона. Руководитель региона тогда отреагировал на слова спортсменки о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

18 августа правительством республики Дагестан было подписано постановление, согласно которому «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» переименован в «Стадион “Труд” — такое название стадион носил с момента своего основания в 1960-м до 2017 года.