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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Исинбаеву не включили в список самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не включила российскую рекордсменку мира в прыжках с шестом в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения чемпионатов мира.

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Источник: РИА "Новости"

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах 2005, 2007 и 2013 годов. Также 41-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), в 2012 году она завоевала бронзовую медаль Олимпиады.

Также в рейтинг не была включена россиянка Мария Ласицкене. Она является единственной трехкратной победительницей мирового первенства среди прыгуний в высоту (2015, 2017, 2019).

Первый чемпионат мира прошел в 1983 году в Хельсинки. К 40-летию первого чемпионата мира на сайте World Athletics был составлен список 40 самых памятных моментов в истории соревнований.

С 19 по 27 августа в Будапеште проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Среди участников нет представителей России и Белоруссии, поскольку World Athletics не допустила их до соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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