Исинбаеву не включили в список самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах 2005, 2007 и 2013 годов. Также 41-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), в 2012 году она завоевала бронзовую медаль Олимпиады.

Также в рейтинг не была включена россиянка Мария Ласицкене. Она является единственной трехкратной победительницей мирового первенства среди прыгуний в высоту (2015, 2017, 2019).

Первый чемпионат мира прошел в 1983 году в Хельсинки. К 40-летию первого чемпионата мира на сайте World Athletics был составлен список 40 самых памятных моментов в истории соревнований.