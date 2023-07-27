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15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Исинбаеву исключили из штаба Народного фронта

Рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева входила в штаб Общероссийского народного фронта с 2018 года.

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Источник: РИА "Новости"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева исключена из центрального штаба Общероссийского народного фронта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы и член ОНФ Алексей Журавлев.

«Ее следовало исключить уже несколько лет назад, когда она полностью прекратила свое участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта, а потом и вовсе перестала быть частью и русского народа, и фронта, на котором сейчас ведется борьба со всем антироссийским», — сказал Журавлев в ответ на вопрос об исключении спортсменки.

Решение по Исинбаевой приняли после ее скандального заявления. 17 июля бывшая спортсменка сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете. При этом олимпийская чемпионка подчеркнула, что имеющееся у нее звание майора российской армии, полученное в период выступления за ЦСКА, имеет номинальный характер.


Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м.

В августе 2016 года Исинбаева завершила спортивную карьеру.

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