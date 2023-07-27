Исинбаеву исключили из штаба Народного фронта

Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м.