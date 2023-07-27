Исинбаеву исключили из штаба Народного фронта
Рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева входила в штаб Общероссийского народного фронта с 2018 года.
Рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева входила в штаб Общероссийского народного фронта с 2018 года.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева исключена из центрального штаба Общероссийского народного фронта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы и член ОНФ Алексей Журавлев.
«Ее следовало исключить уже несколько лет назад, когда она полностью прекратила свое участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта, а потом и вовсе перестала быть частью и русского народа, и фронта, на котором сейчас ведется борьба со всем антироссийским», — сказал Журавлев в ответ на вопрос об исключении спортсменки.
Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м.
В августе 2016 года Исинбаева завершила спортивную карьеру.