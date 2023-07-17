Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:30
Черноморец
Алания
Футбол. Первый дивизион
16.07
Родина
Сокол
40
Футбол. Первый дивизион
16.07
Нефтехимик
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
00
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Исинбаева возобновит работу в МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева ответила на вопрос о работе в Международном олимпийском комитете.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

Исинбаева является членом МОК, у организации были вопросы к спортсменке из-за имеющегося у легкоатлетки звания майора. По ее словам, воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявлял, что рекомендации организации для российских спортсменов действуют и в отношении членов организации.

«С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю», — написала Исинбаева в своих соцсетях.

Ранее портал El Digital Sur сообщил о проживании Исинбаевой на острове Тенерифе.

«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые готовы бросить камень в меня сегодня лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть разрушающее чувство», добавила Исинбаева.

Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м.

В августе 2016 года Исинбаева завершила спортивную карьеру.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Игрок сборной России по баскетболу перешел в клуб «Пари НН»
Елена Исинбаева возобновит работу в МОК
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь