Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

Исинбаева является членом МОК, у организации были вопросы к спортсменке из-за имеющегося у легкоатлетки звания майора. По ее словам, воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявлял, что рекомендации организации для российских спортсменов действуют и в отношении членов организации.

«С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю», — написала Исинбаева в своих соцсетях.

Ранее портал El Digital Sur сообщил о проживании Исинбаевой на острове Тенерифе.

«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые готовы бросить камень в меня сегодня лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство», — добавила Исинбаева.

Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м.

В августе 2016 года Исинбаева завершила спортивную карьеру.