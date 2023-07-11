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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Южная Корея требует от МОК проверить слова Сотниковой о допинге на ОИ

Олимпийский комитет Южной Кореи намерен обратиться в МОК с просьбой проверить высказывания олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой о том, что у нее якобы находили запрещенные препараты.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка в интервью YouTube-каналу «Татарка FM» рассказала: «Вспоминая 2014 год, через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию, после чего мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе А, но отрицательный результат в пробе Б. Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что не могли найти в прошлом», — приводит слова представителя олимпийского комитета Yonhap News.

Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи. Она опередила серебряную медалистку кореянку Ким Ю На более чем на пять баллов.

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