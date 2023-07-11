Южная Корея требует от МОК проверить слова Сотниковой о допинге на ОИ

Спортсменка в интервью YouTube-каналу «Татарка FM» рассказала: «Вспоминая 2014 год, через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию, после чего мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе А, но отрицательный результат в пробе Б. Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что не могли найти в прошлом», — приводит слова представителя олимпийского комитета Yonhap News.