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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву «глупой девочкой»

Глава Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву «глупой девочкой». Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Исинбаева заявила, что в сентябре продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК) несмотря на звание майора Вооруженных сил Российской Федерации, которое она назвала «чисто номинальным». Свое заявление в соцсетях Исинбаева написала на испанском языке.

«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР, я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично. Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», — сказала Вяльбе.

После заявления Исинбаевой ряд испанских СМИ сообщил, что Исинбаева вместе с мужем и детьми проживает на Тенерифе и владеет там домом в элитном жилом комплексе.

Исинбаева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и Пекина-2008. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении. В 2009 году Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06), который не побит до сих пор. В августе 2016 года Исинбаева завершила спортивную карьеру, после чего получила членство в Международном олимпийском комитете (МОК).

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