Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву «глупой девочкой»

Ранее Исинбаева заявила, что в сентябре продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК) несмотря на звание майора Вооруженных сил Российской Федерации, которое она назвала «чисто номинальным». Свое заявление в соцсетях Исинбаева написала на испанском языке.

«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР, я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично. Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», — сказала Вяльбе.

После заявления Исинбаевой ряд испанских СМИ сообщил, что Исинбаева вместе с мужем и детьми проживает на Тенерифе и владеет там домом в элитном жилом комплексе.