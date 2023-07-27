ОКР не может исключить Исинбаеву из исполкома, пока она является членом МОК

Олимпийский комитет России не может лишить Елену Исинбаеву членства в исполкоме, так как она является членом Международного олимпийского комитета, заявил РИА Новости глава ОКР Станислав Поздняков.

«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — сказал Поздняков.