ОКР не может исключить Исинбаеву из исполкома, пока она является членом МОК
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию вокруг Елены Исинбаевой.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию вокруг Елены Исинбаевой.
Олимпийский комитет России не может лишить Елену Исинбаеву членства в исполкоме, так как она является членом Международного олимпийского комитета, заявил РИА Новости глава ОКР Станислав Поздняков.
«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — сказал Поздняков.
Исинбаева 17 июля после долгого отсутствия в публичном поле заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. По ее словам, у МОК на ее счет «нет никаких сомнений».