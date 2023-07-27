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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

ОКР не может исключить Исинбаеву из исполкома, пока она является членом МОК

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию вокруг Елены Исинбаевой.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский комитет России не может лишить Елену Исинбаеву членства в исполкоме, так как она является членом Международного олимпийского комитета, заявил РИА Новости глава ОКР Станислав Поздняков.

«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — сказал Поздняков.

Исинбаева 17 июля после долгого отсутствия в публичном поле заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. По ее словам, у МОК на ее счет «нет никаких сомнений».

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