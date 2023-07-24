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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. Гол Месси, скандал вокруг Исинбаевой и старт РПЛ

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

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Источник: AP 2023

Проведен первый тур Российской премьер-лиги сезона 2023/24

В матче-открытии «Краснодар» уверенно обыграл столичное «Динамо». «Спартак» и «Ростов» одержали волевые победы. «Зенит» увез три очка из Нижнего Новгорода. ЦСКА неожиданно уступил «Уралу». Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по числу проведенных сезонов.

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера «Ференцвароша»

Российский специалист был уволен после неожиданного домашнего поражения от клуба из Фарерских островов в квалификации Лиги Чемпионов. Черчесов за два сезона работы дважды приводил команду к победам в чемпионате Венгрии, один раз становился обладателем кубка страны.

Елена Исинбаева в центре внимания российского общества

Исинбаева продолжит работу в МОК. Спортсменка сделала заявление в своих соцсетях. Ряд государственных деятелей, включая Пескова и Чернышенко дали комментарий по данному поводу. Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.

Лионель Месси дебютировал за «Интер Майами»

На неделе «Интер Майами» представил болельщикам Месси при полном стадионе. Также клуб объявил о переходе давних партнеров аргентинца — Бускетса и Альбы. Есть сообщения о том, что в клубе окажется и Андрес Иньеста. В первом же матче за клуб Месси забил победный гол со штрафного в конце матча.

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Прошел этап «Формулы-1» Гран-при Венгрии

Победу на этапе одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, что помогло команде установить рекорд по числу побед подряд в «Формуле-1». Для самого нидерландца победа стала седьмой подряд — это вторая серия в истории «Формулы-1» после рекорда Феттеля.

Конор Макгрегор вновь попал в скандал

Боец UFC устроил драку в английском пабе. Также боец оценил силы Цукерберга и Маска в MMA.

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