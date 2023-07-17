«Интер Майами» представил болельщикам Месси при полном стадионе
Аргентинский форвард Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока клуба «Интер Майами».
Аргентинский форвард Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока клуба «Интер Майами».
Сегодня ночью состоялась презентация нападающего Лионеля Месси в качестве игрока клуба «Интера Майами». Во время церемонии стадион команды был заполнен болельщиками практически полностью.
Из-за шторма в Майами организаторам пришлось отложить начало презентации на полтора часа.
В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.
Лионель Месси выступил во время своей презентации в «Интер Майами».
«Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!
Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с “Интер Майами” все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» — сказал Месси.
Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.