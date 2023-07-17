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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» представил болельщикам Месси при полном стадионе

Аргентинский форвард Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока клуба «Интер Майами».

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Сегодня ночью состоялась презентация нападающего Лионеля Месси в качестве игрока клуба «Интера Майами». Во время церемонии стадион команды был заполнен болельщиками практически полностью.

Из-за шторма в Майами организаторам пришлось отложить начало презентации на полтора часа.

В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

Лионель Месси выступил во время своей презентации в «Интер Майами».

«Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!

Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с “Интер Майами” все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» — сказал Месси.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

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