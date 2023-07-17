«Интер Майами» официально объявил о трансфере Бускетса

«Интер Майами» объявил о трансфере Серхио Бускетса.

35-летний испанец присоединился к клубу МЛС в качестве свободного агента. Ранее он покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия договора.

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и провел в каталонской команде всю карьеру. В последнем сезоне он сыграл в 30 матчах чемпионата и отдал 4 голевых паса.

Ранее «Интер Майами» объявил о переходе Лионеля Месси, с которым Бускетс играл в «Барселоне» с 2008 по 2021 год.