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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» официально объявил о трансфере Бускетса

Экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заключил с американской командой контракт до 2025 года.

Барселона
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Источник: Reuters

«Интер Майами» объявил о трансфере Серхио Бускетса.

35-летний испанец присоединился к клубу МЛС в качестве свободного агента. Ранее он покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия договора.

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и провел в каталонской команде всю карьеру. В последнем сезоне он сыграл в 30 матчах чемпионата Испании и отдал 4 голевых паса.

Ранее «Интер Майами» объявил о переходе Лионеля Месси, с которым Бускетс играл в «Барселоне» с 2008 по 2021 год.

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