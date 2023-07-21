Винер считает, что Исинбаеву не стоит поливать грязью за ее слова

«Я не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас черной краской. Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях. Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то криминальное?



Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то — стать человеком мира. Она пошла по второму пути, а когда-то была прекрасной спортсменкой, очень долгое время защищала честь российского флага, была примером для молодежи и показывала высочайшие результаты. И я думаю, что ее сейчас не надо обливать грязью», — приводит слова Ирины Винер ТАСС.