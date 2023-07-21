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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Винер считает, что Исинбаеву не стоит поливать грязью за ее слова

Ирина Винер считает, что двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву не нужно подвергать жесткой критике.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас черной краской. Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях. Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то криминальное?

Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то — стать человеком мира. Она пошла по второму пути, а когда-то была прекрасной спортсменкой, очень долгое время защищала честь российского флага, была примером для молодежи и показывала высочайшие результаты. И я думаю, что ее сейчас не надо обливать грязью», — приводит слова Ирины Винер ТАСС.

17 июля Исинбаева сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в МОК, так как организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала номинальным.

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