Исинбаева допустила ошибку с последним заявлением, считает шахматист Карякин

Исинбаева 17 июля заявила, что с сентября продолжит работу в МОК. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. Также Исинбаева заявила, что является «человеком мира».

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про “человека мира”. Все равно у любого “человека мира” есть паспорт и своя родина. С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».