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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Исинбаева допустила ошибку с последним заявлением, считает шахматист Карякин

Российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на высказывания олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

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Источник: РИА "Новости"

Исинбаева 17 июля заявила, что с сентября продолжит работу в МОК. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. Также Исинбаева заявила, что является «человеком мира».

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про “человека мира”. Все равно у любого “человека мира” есть паспорт и своя родина. С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

Отвечая на вопрос, может ли воинское звание быть номинальным, шахматист заявил: «Нет, конечно. Тем более что она встречалась с руководством Минобороны, Сергеем Шойгу. Ну какое там номинальное звание? Оно либо есть, либо его нет, третьего не дано» — добавил шахматист.

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