Исинбаева допустила ошибку с последним заявлением, считает шахматист Карякин
Российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на высказывания олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на высказывания олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Исинбаева 17 июля заявила, что с сентября продолжит работу в МОК. Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. Также Исинбаева заявила, что является «человеком мира».
«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про “человека мира”. Все равно у любого “человека мира” есть паспорт и своя родина. С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».
Отвечая на вопрос, может ли воинское звание быть номинальным, шахматист заявил: «Нет, конечно. Тем более что она встречалась с руководством Минобороны, Сергеем Шойгу. Ну какое там номинальное звание? Оно либо есть, либо его нет, третьего не дано» — добавил шахматист.