Ассоциация футболистов Испании призвала правительство убрать Рубиалеса с должности главы RFEF

«Луис Рубиалес не должен ни минуты оставаться во главе RFEF. Надеемся, что правительство Испании примет меры, направленные на то, чтобы Рубиалес немедленно прекратил занимать пост президента RFEF.



Мы считаем позорным, что он в очередной раз попытался оправдать свое неудачное поведение, сосредоточив внимание на нашей коллеге Дженнифер Эрмосо, которая стала единственной настоящей жертвой отвратительного эпизода. Невероятно, что своими объяснениями на ассамблее Рубиалес представил жертвой себя.



Теперь имидж испанского спорта подорван как на национальном, так и на международном уровне. Рубиалес ежедневными действиями ставит под угрозу заявку Испании на проведение чемпионата мира 2030 года.



Печально видеть, как недостойные действия Луиса Рубиалеса разрушают имидж федерации. Луис Рубиалес не только испортил величайший успех нашей страны в истории женского футбола, но и поставил испанское общество в неловкое положение, являясь самым высоким представителем испанского футбола в мире», — говорится в заявлении Ассоциации футболистов Испании.