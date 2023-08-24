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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: главе испанского футбола грозит дисквалификация за поцелуй футболистки

Главе Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу грозит дисквалификация на срок от двух до шести месяцев за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AFP 2023

Инцидент произошел во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики осудили его действия. Рубиалес принес извинения за такое поведение, но федерация созвала внеочередную ассамблею из-за случившегося, она пройдет 25 августа.

По данным источника, комитет по этике Королевской испанской футбольной федерации не будет требовать увольнения Рубиалеса. При этом даже полугодичная дисквалификация позволит президенту вернуться на свою должность до подготовки к выборам 2024 года и избавит его от юридического дела, грозящего пожизненным отстранением.

Несколько членов правительства Испании призвали Рубиалеса покинуть свой пост. Премьер Испании Педро Санчес назвал извинения функционера недостаточными. Сам Рубиалес заявил, что не собирается подавать в отставку.

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