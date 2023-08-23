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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер женской сборной Испании схватил за грудь женщину из своего штаба

Во время одного из матчей женского чемпионата мира по футболу тренер сборной Испании Хорхе Вильда трогал за грудь свою коллегу из тренерского штаба.

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Кадр, на котором видно, что рука Вильды лежит на груди помощницы, вызвал немалый резонанс в соцсетях.

Ранее Хорхе Вильда уже был в центре скандала, когда футболистки сборной Испании отказались от вызова в команду, требуя ухода Вильды с поста главного тренера.

После победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу среди женщин глава футбольной федерации Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. В стране призывают к отставке главы федерации.

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 Тренер женской сборной Испании схватил за грудь женщину из своего штаба
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