Тренер женской сборной Испании схватил за грудь женщину из своего штаба

Ранее Хорхе Вильда уже был в центре скандала , когда футболистки сборной Испании отказались от вызова в команду, требуя ухода Вильды с поста главного тренера.

После победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу среди женщин глава футбольной федерации Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. В стране призывают к отставке главы федерации.