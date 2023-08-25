Испанский нападающий объявил об уходе из сборной из-за ситуации с Рубиалесом

На прошлой неделе Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. За это он подвергся обструкции со стороны журналистов и болельщиков, а Международная федерация футбола (ФИФА) в его отношении открыла дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

«Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге. Игра в футболке сборной Испании — одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными. За более справедливый, за более гуманный, за более достойный футбол», — написал Иглесиас в соцсетях.