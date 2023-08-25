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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанский нападающий объявил об уходе из сборной из-за ситуации с Рубиалесом

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас объявил об уходе из сборной Испании из-за отказа Луиса Рубиалеса покинуть пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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Источник: AP 2023

На прошлой неделе Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. За это он подвергся обструкции со стороны журналистов и болельщиков, а Международная федерация футбола (ФИФА) в его отношении открыла дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Сегодня функционер созвал пресс-конференцию и заявил, что не будет уходить в отставку.

«Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге. Игра в футболке сборной Испании — одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными. За более справедливый, за более гуманный, за более достойный футбол», — написал Иглесиас в соцсетях.

Стоит отметить, что Иглесиас был одним из первых футболистов, публично поддержавших Эрмосо после инцидента с поцелуем.

30-летний Иглесиас дебютировал за сборную Испании в сентябре 2022 года и провел за национальную команду два матча. В прошлом сезоне нападающий «Бетиса» отыграл 35 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 15 мячей.

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