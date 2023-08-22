Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга»
«Оренбург» уволил главного тренера команды Иржи Ярошика. Об этом сообщает «Чемпионат».
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«Оренбург» уволил главного тренера команды Иржи Ярошика. Об этом сообщает «Чемпионат».
45-летний чешский специалист возглавил «Оренбург» в конце июня этого года, сменив на посту главного тренера другого чешского специалиста Марцела Личку, который перешел в московское «Динамо». Под руководством Ярошика «Оренбург» в новом сезоне проиграл пять матчей из семи и с одним набранным баллом замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче оренбуржцы потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:4).
В прошлом сезоне «Оренбург» повторил лучший результат в своей истории, закончив чемпионат на седьмой строчке.