Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга»

45-летний чешский специалист возглавил «Оренбург» в конце июня этого года, сменив на посту главного тренера другого чешского специалиста Марцела Личку, который перешел в московское «Динамо». Под руководством Ярошика «Оренбург» в новом сезоне проиграл пять матчей из семи и с одним набранным баллом замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче оренбуржцы потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:4).