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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга»

«Оренбург» уволил главного тренера команды Иржи Ярошика. Об этом сообщает «Чемпионат».

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

45-летний чешский специалист возглавил «Оренбург» в конце июня этого года, сменив на посту главного тренера другого чешского специалиста Марцела Личку, который перешел в московское «Динамо». Под руководством Ярошика «Оренбург» в новом сезоне проиграл пять матчей из семи и с одним набранным баллом замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче оренбуржцы потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:4).

В прошлом сезоне «Оренбург» повторил лучший результат в своей истории, закончив чемпионат на седьмой строчке.

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