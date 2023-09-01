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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Матеуш Нунеш перешел в «Манчестер Сити» за 62 млн евро

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуша Нунеша.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2023

«Горожане» заплатили за 25-летнего игрока сборной Португалии 62 млн евро. Нунеш подписал с «Сити» пятилетний контракт и будет выступать за новый клуб под 27-м номером.

«Я не мог отказаться от возможности поработать с Пепом Гвардиолой, одним из величайших тренеров в истории, и с некоторыми из лучших игроков в мире. Я научился столь многому за свой сезон в “Вулверхэмптоне”, и я хочу продолжать совершенствоваться в Премьер-Лиге — лиге, которая заставляет меня играть в свой лучший футбол», — сказал Нунеш.

Нунеш стал четвертым новичком «Сити» в это трансферное окно после защитника Йошко Гвардиола, полузащитника Матео Ковачича и вингера Жереми Доку. Траты «горожан» на новичков этим летом после перехода Нунеша превысили 240 млн евро.

«Матеуш прекрасный игрок. Мы очень рады, что он здесь, и знаем, что он поможет нам в этом сезоне и в дальнейшем. Он обладает высоким уровнем и добавит динамики в эту команду. Он игрок, который может вскрывать пасами защиту, он может обыгрывать игроков и прекрасно одарен технически. Все знают, что Пеп улучшает игроков. Мы видели это так часто и нам не терпится увидеть, как Матеуш будет развиваться под его руководством», — заявил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

Нунеш перешел в «Вулверхэмптон» прошлым летом из «Спортинга» за 45 млн евро. Португалец с бразильским корнями провел за «волков» 41 матч, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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