Футболист «Манчестер Сити» Палмер перешел в «Челси»
Футбольный клуб Челси«на своем официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника Коула Палмера, выступавшего за “Манчестер Сити”.
Футбольный клуб Челси«на своем официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника Коула Палмера, выступавшего за “Манчестер Сити”.
Палмер подписал контракт с «синими» на семь лет с возможностью продления еще на один сезон. Он присоединится к команде Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ с «Ноттингем Форест».
«Я с нетерпением жду начала работы, и мне очень приятно подписать контракт. Я перешел в “Челси”, потому что проект здесь очень хороший и потому что у меня будет площадка, на которой я смогу проявить свои таланты. Это молодой и голодный коллектив, и, надеюсь, мы сможем сделать здесь что-то особенное», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
21-летний Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он успел сыграть за «горожан» три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что лондонцы заплатят «горожанам» за атакующего полузащитника около € 46 млн. Еще € 6 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.