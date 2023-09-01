Футболист «Манчестер Сити» Палмер перешел в «Челси»

Палмер подписал контракт с «синими» на семь лет с возможностью продления еще на один сезон. Он присоединится к команде Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ с «Ноттингем Форест».

«Я с нетерпением жду начала работы, и мне очень приятно подписать контракт. Я перешел в “Челси”, потому что проект здесь очень хороший и потому что у меня будет площадка, на которой я смогу проявить свои таланты. Это молодой и голодный коллектив, и, надеюсь, мы сможем сделать здесь что-то особенное», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.