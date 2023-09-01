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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» договорился о трансфере Коло-Муани за 90 млн евро

«Пари Сен-Жермен» договорился с «Айнтрахтом» о трансфере нападающего сборной Франции Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По информации источника, сумма трансфера составит 90 млн евро. Также в «Айнтрахт» в качестве замены Коло-Муани в аренду может отправиться нападающий «парижан» Юго Экитике. Сторонам осталось уладить последние детали будущего трансфера. О переходе 24-летнего француза может быть объявлено уже сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что Коло-Муани объявил бойкот «Айнтрахту» и отказался тренироваться с командой из-за желания перейти в парижский клуб.

Коло-Муани перешел в «Айнтрахт» прошлым летом на правах свободного агента из «Нанта». Француз провел за немецкий клуб 50 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач. В сентябре 2022 года Коло-Муани дебютировал в составе сборной Франции и выиграл с ней серебряные медали чемпионата мира в Катаре.

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