«ПСЖ» договорился о трансфере Коло-Муани за 90 млн евро

По информации источника, сумма трансфера составит 90 млн евро. Также в «Айнтрахт» в качестве замены Коло-Муани в аренду может отправиться нападающий «парижан» Юго Экитике. Сторонам осталось уладить последние детали будущего трансфера. О переходе 24-летнего француза может быть объявлено уже сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что Коло-Муани объявил бойкот «Айнтрахту» и отказался тренироваться с командой из-за желания перейти в парижский клуб.