Миранчук заявлен «Аталантой» на сезон чемпионата Италии
«Аталанта» заявила на текущий сезон Серии А российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщается на сайте лиги.
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«Аталанта» заявила на текущий сезон Серии А российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщается на сайте лиги.
Игрок заявлен под 59-м номером, под которым выступал за команду ранее. Клуб из Бергамо после трех туров занимает пятое место в турнирной таблице, в его активе шесть очков. 17 сентября «Аталанта» сыграет на выезде с «Фиорентиной».
Ранее сообщалось, что Миранчук хочет вернуться в «Торино», за который провел прошлый сезон на правах аренды, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
Миранчук выступает за «Аталанту» c 2020 года. Всего за итальянский клуб футболист провел 56 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач.