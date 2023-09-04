Миранчук заявлен «Аталантой» на сезон чемпионата Италии

Игрок заявлен под 59-м номером, под которым выступал за команду ранее. Клуб из Бергамо после трех туров занимает пятое место в турнирной таблице, в его активе шесть очков. 17 сентября «Аталанта» сыграет на выезде с «Фиорентиной».

Ранее сообщалось, что Миранчук хочет вернуться в «Торино», за который провел прошлый сезон на правах аренды, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.