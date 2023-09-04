Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Арсенал
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Торпедо
Футбол. Зарубежный
3.09
Лечче
Салернитана
20
Футбол. Зарубежный
3.09
Эмполи
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
3.09
Лион
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
3.09
Осасуна
Барселона
12
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
3.09
Эмполи
Ювентус
02
3.09
Лечче
Салернитана
20
3.09
Интер
Фиорентина
40
3.09
Торино
Дженоа
10
2.09
Аталанта
Монца
30
2.09
Наполи
Лацио
12
2.09
Болонья
Кальяри
21
2.09
Удинезе
Фрозиноне
00
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Миранчук заявлен «Аталантой» на сезон чемпионата Италии

«Аталанта» заявила на текущий сезон Серии А российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщается на сайте лиги.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Игрок заявлен под 59-м номером, под которым выступал за команду ранее. Клуб из Бергамо после трех туров занимает пятое место в турнирной таблице, в его активе шесть очков. 17 сентября «Аталанта» сыграет на выезде с «Фиорентиной».

Ранее сообщалось, что Миранчук хочет вернуться в «Торино», за который провел прошлый сезон на правах аренды, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Миранчук выступает за «Аталанту» c 2020 года. Всего за итальянский клуб футболист провел 56 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Головин и Кузяев вошли в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe
Директор «Аякса» — о срыве трансфера Сперцяна: Он играет в России
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь