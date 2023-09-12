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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси назвал лучшего защитника в мире

Капитан и нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшего защитника в мире.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Аргентинец считает, что это центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.

"Я думаю, что на данный момент Кристиан Ромеро — лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо с Эквадором и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Его присутствие в обороне — лучшее, что может со мной случиться.

Он всегда призывает меня идти вперед, потому что всегда хочет играть один на один со своим соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока", — приводит слова Месси Sport Bible со ссылкой на Telemundo.

В нынешнем сезоне 25-летний Ромеро провел четыре матча в АПЛ и забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.

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