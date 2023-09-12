Месси назвал лучшего защитника в мире

Аргентинец считает, что это центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.

"Я думаю, что на данный момент Кристиан Ромеро — лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо с Эквадором и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Его присутствие в обороне — лучшее, что может со мной случиться.

Он всегда призывает меня идти вперед, потому что всегда хочет играть один на один со своим соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока", — приводит слова Месси Sport Bible со ссылкой на Telemundo.