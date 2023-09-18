Захарян: играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с «Зенитом»
Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью на YouTube-канале Okko Спорт заявил, что играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».
Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью на YouTube-канале Okko Спорт заявил, что играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».
«Какой соперник по ощущениям сложнее — “Зенит” или “Гранада”? А почему “Гранада”? Почему не “Лас-Пальмас”? Могу сказать, что по ощущениям — “Лас-Пальмас” сложнее. Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем “Зенит”, но тут в Испании совсем по-другому играют. Если с “Зенитом” есть свобода, есть какое-то время подумать, с “Лас-Пальмасом” было по моим ощущениям очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже мяч принять», — сказал Захарян.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года за 13 млн евро. За новый клуб Захарян провел три матча и пока не смог отличиться результативными действиями.
«Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблицы чемпионата Испании.