Захарян: играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с «Зенитом»

«Какой соперник по ощущениям сложнее — “Зенит” или “Гранада”? А почему “Гранада”? Почему не “Лас-Пальмас”? Могу сказать, что по ощущениям — “Лас-Пальмас” сложнее. Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем “Зенит”, но тут в Испании совсем по-другому играют. Если с “Зенитом” есть свобода, есть какое-то время подумать, с “Лас-Пальмасом” было по моим ощущениям очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже мяч принять», — сказал Захарян.