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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян: играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с «Зенитом»

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью на YouTube-канале Okko Спорт заявил, что играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».

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Реал Сосьедад
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Источник: ФК "Реал Сосьедад"

«Какой соперник по ощущениям сложнее — “Зенит” или “Гранада”? А почему “Гранада”? Почему не “Лас-Пальмас”? Могу сказать, что по ощущениям — “Лас-Пальмас” сложнее. Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем “Зенит”, но тут в Испании совсем по-другому играют. Если с “Зенитом” есть свобода, есть какое-то время подумать, с “Лас-Пальмасом” было по моим ощущениям очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже мяч принять», — сказал Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года за 13 млн евро. За новый клуб Захарян провел три матча и пока не смог отличиться результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблицы чемпионата Испании.

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Первый тайм: 0:1
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