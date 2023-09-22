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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Netflix выпустил трейлер сериала о Дэвиде Бекхэме

Компания Netflix выпустила трейлер документального сериала о футболисте Дэвиде Бекхэме.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера сериала состоится 4 октября.

Дэвид Бекхэм в новом документальном сериале расскажет о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством. В нем будут присутствовать неизданные архивные кадры. Также будут интервью с членами семьи, друзьями и другими людьми сыгравшими важную роль в его жизни.

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