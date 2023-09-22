Netflix выпустил трейлер сериала о Дэвиде Бекхэме
Компания Netflix выпустила трейлер документального сериала о футболисте Дэвиде Бекхэме.
Компания Netflix выпустила трейлер документального сериала о футболисте Дэвиде Бекхэме.
Премьера сериала состоится 4 октября.
Дэвид Бекхэм в новом документальном сериале расскажет о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством. В нем будут присутствовать неизданные архивные кадры. Также будут интервью с членами семьи, друзьями и другими людьми сыгравшими важную роль в его жизни.