Netflix выпустил трейлер сериала о Дэвиде Бекхэме

Дэвид Бекхэм в новом документальном сериале расскажет о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством. В нем будут присутствовать неизданные архивные кадры. Также будут интервью с членами семьи, друзьями и другими людьми сыгравшими важную роль в его жизни.