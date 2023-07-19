Бекхэм заявил, что презентацию Месси в «Интер Майами» посмотрели 3,5 млрд человек

«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания по всему миру, чего мы всегда хотели. Презентацию Лео посмотрели 3,5 миллиарда зрителей, это очень большое число», — сказал Бекхэм.

Официальная презентация аргентинского форварда в качестве игрока «Интер Майами» состоялась в ночь с 16 на 17 июля.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года c опцией продления на один сезон. Зарплата аргентинца в американском клубе составит около 60 млн долларов в год. В новом клубе Месси будет выступать под 10-м номером.