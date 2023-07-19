«Интер Майами» сегодня подпишет еще одного экс-игрока «Барселоны»
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил предстоящий переход защитника Жорди Альбы. Об этом сообщает портал The Athletic.
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил предстоящий переход защитника Жорди Альбы. Об этом сообщает портал The Athletic.
«Альба подпишет контракт сегодня», — сказал Мас.
34-летний испанец в мае этого года расторг контракт с «Барселоной», который действовал еще один сезон. К игроку проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии, но он решил присоединиться к своим бывшим одноклубникам по «Барселоне» Лионелю Месси и Серхио Бускетсу.
Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С каталонцами он шесть раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Кубке Испании, четыре раза брал Суперкубок Испании, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. Всего за 11 лет в «Барселоне» Альба провел 458 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.