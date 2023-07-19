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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» сегодня подпишет еще одного экс-игрока «Барселоны»

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил предстоящий переход защитника Жорди Альбы. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Источник: AP 2023

«Альба подпишет контракт сегодня», — сказал Мас.

34-летний испанец в мае этого года расторг контракт с «Барселоной», который действовал еще один сезон. К игроку проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии, но он решил присоединиться к своим бывшим одноклубникам по «Барселоне» Лионелю Месси и Серхио Бускетсу.

Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С каталонцами он шесть раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Кубке Испании, четыре раза брал Суперкубок Испании, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. Всего за 11 лет в «Барселоне» Альба провел 458 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

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