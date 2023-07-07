«Интер Майами» подпишет еще одного одноклубника Месси по «Барселоне»

По информации источника, клуб МЛС объявит о подписании футболиста в субботу, 8 июля. Испанец присоединится к клубу в качестве свободного агента и не будет включен в число назначенных игроков, зарплата которых не учитывается под потолком зарплат. Таким образом, годовая зарплата Альбы в «Интер Майами» не превысит двух миллионов долларов.

Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С каталонцами он шесть раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Кубке Испании, четыре раза брал Суперкубок Испании, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Всего за 11 лет в «Барселоне» Альба провел 458 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач. За последний сезон испанец заработал в каталонском клубе 24 млн долларов.