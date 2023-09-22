В Иране забили победный гол после невероятного вброса мяча из аута: видео

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Победный мяч гости забили на 92-й минуте после невероятного вброса из аута в исполнении Надера Мохаммади. 26-летний иранский защитник известен тем, что нередко перед вбрасыванием мяча делает сальто вперед, что позволяет ему отправлять мяч на более дальнее расстояние. Мохаммади подобным образом вбросил мяч на 40 метров в штрафную площадь соперника. После этого мяч нашел голову его одноклубника Мохаммада Гхореши и оказался в воротах «Эстегляля».

Для Мохаммади это не первое голевое действие после бросков из-за боковой. В декабре 2020 года иранец выступал за «Пайкан» и смог забросить мяч в чужие ворота. По правилам напрямую забить гол из аута нельзя, если после вброса никто из игроков не коснулся мяча. В данном эпизоде мяч перед пересечением линии ворот задел руки вратаря, что сделало гол легитимным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5c52021aeb664668&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239403" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мохаммади может вбрасывать мяч на 50 и более метров и тем самым может отправлять мяч из центра поля напрямую в штрафную площадь соперника.

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