В Иране забили победный гол после невероятного вброса мяча из аута: видео
«Зоб Ахан» вырвал победу у «Эстегляля» (2:1) в выездном матче пятого тура чемпионата Ирана.
«Зоб Ахан» вырвал победу у «Эстегляля» (2:1) в выездном матче пятого тура чемпионата Ирана.
Победный мяч гости забили на 92-й минуте после невероятного вброса из аута в исполнении Надера Мохаммади. 26-летний иранский защитник известен тем, что нередко перед вбрасыванием мяча делает сальто вперед, что позволяет ему отправлять мяч на более дальнее расстояние. Мохаммади подобным образом вбросил мяч на 40 метров в штрафную площадь соперника. После этого мяч нашел голову его одноклубника Мохаммада Гхореши и оказался в воротах «Эстегляля».
Для Мохаммади это не первое голевое действие после бросков из-за боковой. В декабре 2020 года иранец выступал за «Пайкан» и смог забросить мяч в чужие ворота. По правилам напрямую забить гол из аута нельзя, если после вброса никто из игроков не коснулся мяча. В данном эпизоде мяч перед пересечением линии ворот задел руки вратаря, что сделало гол легитимным.
Мохаммади может вбрасывать мяч на 50 и более метров и тем самым может отправлять мяч из центра поля напрямую в штрафную площадь соперника.
За свою карьеру Мохаммади провел 77 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Большую часть карьеры он провел в иранских клубах из середины турнирной таблицы местного чемпионата.