Президента футбольного клуба застрелили после проигранного матча
В Колумбии застрелили президента футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса. Об этом сообщает издание El Colombiano.
В Колумбии застрелили президента футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса. Об этом сообщает издание El Colombiano.
По информации источника, 63-летний Паес был застрелен после матча 13-го тура второго дивизиона чемпионата Колумбии против «Атлетико Кали» (2:3). Президент возвращался на автомобиле домой вместе со своей дочерью. Недалеко от стадиона «Тигреса» его машина была расстреляна двумя мужчинами на мотоциклах. Паес получил огнестрельные ранения в грудь, шею и голову, и скончался в больнице. Дочь Паеса при нападении не пострадала.
Отмечается, что убийство Паеса было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Колумбийская прокуратура начала расследование.