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09:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Президента футбольного клуба застрелили после проигранного матча

В Колумбии застрелили президента футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса. Об этом сообщает издание El Colombiano.

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Источник: Соцсети

По информации источника, 63-летний Паес был застрелен после матча 13-го тура второго дивизиона чемпионата Колумбии против «Атлетико Кали» (2:3). Президент возвращался на автомобиле домой вместе со своей дочерью. Недалеко от стадиона «Тигреса» его машина была расстреляна двумя мужчинами на мотоциклах. Паес получил огнестрельные ранения в грудь, шею и голову, и скончался в больнице. Дочь Паеса при нападении не пострадала.

Отмечается, что убийство Паеса было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Колумбийская прокуратура начала расследование.

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