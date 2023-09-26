Президента футбольного клуба застрелили после проигранного матча

По информации источника, 63-летний Паес был застрелен после матча 13-го тура второго дивизиона чемпионата Колумбии против «Атлетико Кали» (2:3). Президент возвращался на автомобиле домой вместе со своей дочерью. Недалеко от стадиона «Тигреса» его машина была расстреляна двумя мужчинами на мотоциклах. Паес получил огнестрельные ранения в грудь, шею и голову, и скончался в больнице. Дочь Паеса при нападении не пострадала.