Хави раскритиковал «Барселону» за ошибки в матче с «Мальоркой»

«Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в настолько интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью — для нас этого недостаточно.



Думаю, сравняв счет, мы взяли игру под контроль. Мы создали 1−2 хороших момента. Но в целом моментов у нас было достаточно для того, чтобы выиграть еще до перерыва, однако одна ошибка создала нам большие проблемы. Мы не победили из-за ошибок. Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой. Сегодня мы играли не так плохо, но таких ошибок быть не должно, из-за них потеряны два очка», — сказал Хави.