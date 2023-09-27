Хави раскритиковал «Барселону» за ошибки в матче с «Мальоркой»
Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал команду за игру в обороне в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:2). Об этом сообщает издание Marca.
Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал команду за игру в обороне в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:2). Об этом сообщает издание Marca.
«Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в настолько интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью — для нас этого недостаточно.
Думаю, сравняв счет, мы взяли игру под контроль. Мы создали 1−2 хороших момента. Но в целом моментов у нас было достаточно для того, чтобы выиграть еще до перерыва, однако одна ошибка создала нам большие проблемы. Мы не победили из-за ошибок. Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой. Сегодня мы играли не так плохо, но таких ошибок быть не должно, из-за них потеряны два очка», — сказал Хави.
В матче с «Мальоркой» каталонцы во второй раз в этом сезоне потеряли очки в чемпионате. Тем не менее, «Барселона» остается на первом месте в Ла Лиге, но уже сегодня подопечных Хави могут обойти «Реал» и «Жирона». Мадридцы дома примут «Лас-Пальмас», а «Жирона» на выезде сыграет с «Вильярреалом».