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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави раскритиковал «Барселону» за ошибки в матче с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал команду за игру в обороне в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:2). Об этом сообщает издание Marca.

Барселона
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Источник: Reuters

«Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в настолько интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью — для нас этого недостаточно.

Думаю, сравняв счет, мы взяли игру под контроль. Мы создали 1−2 хороших момента. Но в целом моментов у нас было достаточно для того, чтобы выиграть еще до перерыва, однако одна ошибка создала нам большие проблемы. Мы не победили из-за ошибок. Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой. Сегодня мы играли не так плохо, но таких ошибок быть не должно, из-за них потеряны два очка», — сказал Хави.

В матче с «Мальоркой» каталонцы во второй раз в этом сезоне потеряли очки в чемпионате. Тем не менее, «Барселона» остается на первом месте в Ла Лиге, но уже сегодня подопечных Хави могут обойти «Реал» и «Жирона». Мадридцы дома примут «Лас-Пальмас», а «Жирона» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

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