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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Осимхен хочет подать в суд на «Наполи» из-за видео в TikTok

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен возмущен действиями пресс-службы команды в соцсетях. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

24-летнего нигерийца обидел ролик с воскресного матча Серии А против «Болоньи» (0:0), опубликованный неаполитанцами в TikTok. В видео Осимхен просит судью назначить пенальти в ворота «Болоньи», после чего судья указывает на точку, а нигериец не попадает по воротам. Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом и подписью: «Дайте пенальти, пожалуйста!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Агент футболиста Роберто Календа выпустил заявление, в котором пригрозил клубу судебным разбирательством.

«То, что сегодня произошло на официальной странице “Наполи” в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время — устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости. Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», — заявил Календа.

Впоследствии пресс-служба «Наполи» удалила ролик с участием Осимхена. Сам футболист в это время убрал со своей страницы в социальных сетях все свои фотографии в форме неаполитанского клуба. Кроме того, игрок высказал претензии тренеру после своей замены в матче с «Болоньей».

Осимхен перешел в «Наполи» летом 2020 года из «Лилля» за 75 млн евро. В прошлом сезоне нигериец с 26 голами стал лучшим бомбардиром Серии А и помог команде впервые за 33 года стать чемпионом Италии. В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами.

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