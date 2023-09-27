Осимхен хочет подать в суд на «Наполи» из-за видео в TikTok
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен возмущен действиями пресс-службы команды в соцсетях. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен возмущен действиями пресс-службы команды в соцсетях. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
24-летнего нигерийца обидел ролик с воскресного матча Серии А против «Болоньи» (0:0), опубликованный неаполитанцами в TikTok. В видео Осимхен просит судью назначить пенальти в ворота «Болоньи», после чего судья указывает на точку, а нигериец не попадает по воротам. Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом и подписью: «Дайте пенальти, пожалуйста!».
Агент футболиста Роберто Календа выпустил заявление, в котором пригрозил клубу судебным разбирательством.
«То, что сегодня произошло на официальной странице “Наполи” в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время — устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости. Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», — заявил Календа.
Впоследствии пресс-служба «Наполи» удалила ролик с участием Осимхена. Сам футболист в это время убрал со своей страницы в социальных сетях все свои фотографии в форме неаполитанского клуба. Кроме того, игрок высказал претензии тренеру после своей замены в матче с «Болоньей».
Осимхен перешел в «Наполи» летом 2020 года из «Лилля» за 75 млн евро. В прошлом сезоне нигериец с 26 голами стал лучшим бомбардиром Серии А и помог команде впервые за 33 года стать чемпионом Италии. В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами.