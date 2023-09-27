Осимхен хочет подать в суд на «Наполи» из-за видео в TikTok

24-летнего нигерийца обидел ролик с воскресного матча Серии А против «Болоньи» (0:0), опубликованный неаполитанцами в TikTok. В видео Осимхен просит судью назначить пенальти в ворота «Болоньи», после чего судья указывает на точку, а нигериец не попадает по воротам. Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом и подписью: «Дайте пенальти, пожалуйста!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=06196f2182790a4b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239425" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Агент футболиста Роберто Календа выпустил заявление, в котором пригрозил клубу судебным разбирательством.

«То, что сегодня произошло на официальной странице “Наполи” в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время — устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости. Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», — заявил Календа.

Впоследствии пресс-служба «Наполи» удалила ролик с участием Осимхена. Сам футболист в это время убрал со своей страницы в социальных сетях все свои фотографии в форме неаполитанского клуба. Кроме того, игрок высказал претензии тренеру после своей замены в матче с «Болоньей».