Владелец «Интер Майами» рассказал, какое обещание дал Месси
Владелец клуба MLS «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что дал обещание Лионелю Месси организовать его прощание с болельщиками «Барселоны» в том виде, как этого хотел бы игрок.
Владелец клуба MLS «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что дал обещание Лионелю Месси организовать его прощание с болельщиками «Барселоны» в том виде, как этого хотел бы игрок.
«Уход Месси из “Барселоны” был не тем, каким он хотел бы. Он не смог попрощаться с клубом, который принял его еще ребенком, и, как я думаю, обстоятельства были не теми, каких хотел бы Лионель. Я дал ему обещание, что я сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у него появилась возможность попрощаться с болельщиками в Барселоне. Возможно, “Интер Майами” приедет сам или мы организуем какой-то матч», — приводит слова Маcа издание Marca.
Месси перешел в «Интер Майами» этим летом. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл в США 12 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
Лео является воспитанником испанской «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел в «ПСЖ». В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем награды «Золотой мяч».