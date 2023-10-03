Владелец «Интер Майами» рассказал, какое обещание дал Месси

«Уход Месси из “Барселоны” был не тем, каким он хотел бы. Он не смог попрощаться с клубом, который принял его еще ребенком, и, как я думаю, обстоятельства были не теми, каких хотел бы Лионель. Я дал ему обещание, что я сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у него появилась возможность попрощаться с болельщиками в Барселоне. Возможно, “Интер Майами” приедет сам или мы организуем какой-то матч», — приводит слова Маcа издание Marca.