Стало известно, когда Месси вернется в состав «Интер Майами»
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в состав команды до конца этой недели. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль.
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в состав команды до конца этой недели. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль.
По информации источника, 36-летний аргентинец точно пропустит ближайшую выездную игру «Интер Майами» против «Чикаго Файр», которая состоится в четверг, 5 октября. Ожидается, что Месси вернется на поле в воскресенье, 8 октября, на домашней игре с «Цинциннати».
Из-за травмы Месси не принял участия в трех предыдущих матчей «Интер Майами». В этих играх «цапли» не смогли одержать ни одной победы, уступив «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США, а также сыграв вничью с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1) в МЛС.
«Интер Майами» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. За четыре матча до окончания регулярного чемпионата подопечные Херардо Мартино отстают от зоны плей-офф на четыре очка.