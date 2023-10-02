Стало известно, когда Месси вернется в состав «Интер Майами»

По информации источника, 36-летний аргентинец точно пропустит ближайшую выездную игру «Интер Майами» против «Чикаго Файр», которая состоится в четверг, 5 октября. Ожидается, что Месси вернется на поле в воскресенье, 8 октября, на домашней игре с «Цинциннати».

Из-за травмы Месси не принял участия в трех предыдущих матчей «Интер Майами». В этих играх «цапли» не смогли одержать ни одной победы, уступив «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США, а также сыграв вничью с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1) в МЛС.