Фанаты «Интер Майами» стали уходить стадиона после замены Месси в первом тайме

В составе хозяев дублем отметился Роберт Тейлор (54', 87'). Еще по одному мячу забили Факундо Фариас (45+3') и Бенджамин Кремаски (73').

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не отметился результативными действиями и был заменен уже 37-й минуте из-за дискомфорта в мышцах. За две минуты до этого поле также покинул защитник Жорди Альба.

Примечательно, что после замены Месси при счете 0:0 болельщики «Интер Майами» массово потянулись к выходам со стадиона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2401d4397398088e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239396" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что причиной замены Месси и Альбы стала мышечная усталость.

«У Месси это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечной травмы не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его. Думаю, это то же самое. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Возможно, нам придется проявить большую осторожность чем ту, о которой я говорю», — сказал Мартино.

Месси и Альба пропустят следующий матч команды в МЛС против «Орландо Сити». В клубе надеются, что оба игрока восстановятся к финалу Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо», который пройдет 27 сентября.

«Знаю, что у нас будет финал, но Месси и Альба ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии», — отметил Мартино.