Фанаты «Интер Майами» стали уходить стадиона после замены Месси в первом тайме
«Интер Майами» дома разгромил «Торонто» (4:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.
«Интер Майами» дома разгромил «Торонто» (4:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.
В составе хозяев дублем отметился Роберт Тейлор (54', 87'). Еще по одному мячу забили Факундо Фариас (45+3') и Бенджамин Кремаски (73').
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не отметился результативными действиями и был заменен уже 37-й минуте из-за дискомфорта в мышцах. За две минуты до этого поле также покинул защитник Жорди Альба.
Примечательно, что после замены Месси при счете 0:0 болельщики «Интер Майами» массово потянулись к выходам со стадиона.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что причиной замены Месси и Альбы стала мышечная усталость.
«У Месси это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечной травмы не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его. Думаю, это то же самое. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Возможно, нам придется проявить большую осторожность чем ту, о которой я говорю», — сказал Мартино.
Месси и Альба пропустят следующий матч команды в МЛС против «Орландо Сити». В клубе надеются, что оба игрока восстановятся к финалу Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо», который пройдет 27 сентября.
«Знаю, что у нас будет финал, но Месси и Альба ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии», — отметил Мартино.
«Интер Майами» поднялся на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. До зоны плей-офф команду отделяет пять очков.