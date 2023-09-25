«Интер Майами» без Месси не смог обыграть «Орландо Сити»

У хозяев отличился Данкан Макгуайр (66'), у гостей — Давид Руис (52'). «Интер Майами» играли без своих звезд — Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхио Бускетса. Аргентинец испытывает дискомфорт после матчей за сборную Аргентины в отборе на ЧМ-2026. Он полностью пропустил вторую игру своей команды за последние 10 дней.