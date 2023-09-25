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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» без Месси не смог обыграть «Орландо Сити»

«Интер Майами» на выезде сыграл вничью с «Орландо Сити» (1:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

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Источник: Reuters

У хозяев отличился Данкан Макгуайр (66'), у гостей — Давид Руис (52'). «Интер Майами» играли без своих звезд — Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхио Бускетса. Аргентинец испытывает дискомфорт после матчей за сборную Аргентины в отборе на ЧМ-2026. Он полностью пропустил вторую игру своей команды за последние 10 дней.

«Орландо Сити» занимает второе место в турнирной таблице МЛС Восточной конференции. «Интер Майами» располагается на предпоследнем, 14-м месте.

В следующем туре «Интер Майами» проведет матч с «Нью-Йорк Сити». Матч пройдет в ночь с 30 сентября на 1 октября.

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