«Интер Майами» без Месси проиграл финал Открытого кубка США
«Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» (1:2) в финальном матче Открытого кубка США по футболу.
«Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» (1:2) в финальном матче Открытого кубка США по футболу.
Решающий матч проходил в Форт-Лодердейле на домашнем арене команды Дэвида Бекхэма.
Первый тайм прошел за явным преимуществом «Хьюстон Динамо». Футболисты техасского клуба нанесли 18 ударов по воротам «Интер Майами» и сумели забить два мяча — отличились Гриффин Дорси (24') и Амин Басси (33', с пенальти).
«Интер Майами» перехватил инициативу во второй половине игры, но смог ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Хосефа Мартинеса (90+2').
Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский защитник Хорди Альба не попали в заявку «Интер Майами». Оба игрока не успели восстановиться из-за мышечных повреждений, полученных на прошлой неделе в матче против «Торонто» (4:0).
«Интер Майами» не может победить без Месси в третьем матче подряд. Ранее подопечные Херардо Мартино уступили «Атланте Юнайтед» (2:5) и не смогли обыграть «Орландо Сити» (1:1). До этого в матчах с участием Месси «Интер Майами» выиграл 11 матчей и один матч свел вничью, завоевав при этом первый трофей в своей истории — Кубок лиг.
«Хьюстон Динамо» во второй раз в своей истории стал победителем Открытого кубка США, благодаря чему получит место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ на следующий сезон.