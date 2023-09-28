Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрозиноне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:00
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Гранада
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Рома
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.09
Кадис
Райо Вальекано
00
Футбол. Зарубежный
27.09
Валенсия
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
27.09
Интер
Сассуоло
12
Футбол. Зарубежный
27.09
Лацио
Торино
20
Футбол. Зарубежный
27.09
Наполи
Удинезе
41
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» без Месси проиграл финал Открытого кубка США

«Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» (1:2) в финальном матче Открытого кубка США по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Решающий матч проходил в Форт-Лодердейле на домашнем арене команды Дэвида Бекхэма.

Первый тайм прошел за явным преимуществом «Хьюстон Динамо». Футболисты техасского клуба нанесли 18 ударов по воротам «Интер Майами» и сумели забить два мяча — отличились Гриффин Дорси (24') и Амин Басси (33', с пенальти).

«Интер Майами» перехватил инициативу во второй половине игры, но смог ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Хосефа Мартинеса (90+2').

Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский защитник Хорди Альба не попали в заявку «Интер Майами». Оба игрока не успели восстановиться из-за мышечных повреждений, полученных на прошлой неделе в матче против «Торонто» (4:0).

«Интер Майами» не может победить без Месси в третьем матче подряд. Ранее подопечные Херардо Мартино уступили «Атланте Юнайтед» (2:5) и не смогли обыграть «Орландо Сити» (1:1). До этого в матчах с участием Месси «Интер Майами» выиграл 11 матчей и один матч свел вничью, завоевав при этом первый трофей в своей истории — Кубок лиг.

«Хьюстон Динамо» во второй раз в своей истории стал победителем Открытого кубка США, благодаря чему получит место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ на следующий сезон.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Павлюченкова сыграет с Александровой в четвертьфинале турнира в Токио
«Думали, будет квадрупл?» Гвардиола — о вылете «Ман Сити» из Кубка лиги
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь