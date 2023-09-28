«Интер Майами» без Месси проиграл финал Открытого кубка США

Решающий матч проходил в Форт-Лодердейле на домашнем арене команды Дэвида Бекхэма.

Первый тайм прошел за явным преимуществом «Хьюстон Динамо». Футболисты техасского клуба нанесли 18 ударов по воротам «Интер Майами» и сумели забить два мяча — отличились Гриффин Дорси (24') и Амин Басси (33', с пенальти).

«Интер Майами» перехватил инициативу во второй половине игры, но смог ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Хосефа Мартинеса (90+2').

Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский защитник Хорди Альба не попали в заявку «Интер Майами». Оба игрока не успели восстановиться из-за мышечных повреждений, полученных на прошлой неделе в матче против «Торонто» (4:0).

«Интер Майами» не может победить без Месси в третьем матче подряд. Ранее подопечные Херардо Мартино уступили «Атланте Юнайтед» (2:5) и не смогли обыграть «Орландо Сити» (1:1). До этого в матчах с участием Месси «Интер Майами» выиграл 11 матчей и один матч свел вничью, завоевав при этом первый трофей в своей истории — Кубок лиг.